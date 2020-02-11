2020-02-11T12:03:44+03:00
Досуг

Мари Краймбрери споет в Орле в День всех влюбленных

Любимица молодежи даст большой сольный концерт
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Орле даст большой сольный концерт Мари Краймбрери. Любимица молодежи исполнит свои лучшие хиты.

Несколько лет существуя исключительно в интернет-пространстве, в 2017-ом артистка зазвучала в эфирах федеральных радиостанций и телеканалов и теперь уверенно обосновывается на большой сцене. Автор и исполнитель собственных песен, вначале своей карьеры Мари не сотрудничала ни с одним продюсерским центром, хотя предложения поступали постоянно: «То, что мне предлагали, абсолютно шло в разрез моим представлениям об идеальном союзе "артист-продюсер", слишком много было ограничений». - говорит артистка.

- Буквально своими силами Мари выпустила альбом “ННКН (Нет Никого Круче Нас)”, и тогда на юную певицу обрушился шквал предложений. Немудрено: альбом моментально вошел в топ-10 iTunes, а песни «Полюби меня пьяную», «Вызови такси», «Давай навсегда» в одночасье растащили на цитаты пользователи соцсетей, - поделились организаторы.

Не пропустите концерт!

Билеты можно приобрести в кассах "ОрелКонцерт" или онлайн.

КОГДА? ГДЕ?

14 февраля, 19.00

Кромское ш-се, 4

(16+)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Афиша Орел»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцам расскажут о правильном питании и развеют миф о вредных жирах
Орловский госархив создал цифровую фотогалерею «Они сражались за Родину»
Ушел в домашней одежде на мороз и потерялся: в Орле росгвардейцы помогли вернуться домой пенсионеру
В Орле легковушка сбила женщину между двумя тротуарами
Мари Краймбрери споет в Орле в День всех влюбленных
Бессмертный батальон прошествует по улицам Орла
В Орловской деревне Гнилуша сгорел дом
В Орле на Семинарской сгорел автобус
Два года условно дал суд в Орле экс-полицейской за подлог и фальсификацию
Орловец, устроивший в пьяном угаре поножовщину, отправится за решетку на 11 лет
Под Орлом открылась фотовыставка о жителях «Убитой деревни»
Орловские водители-нарушители, попавшие в объектив видеокамер, получили штрафы почти на 266 млн рублей
В Орле посетитель пивбара напал с кулаками на женщин-сотрудниц
ФОТОФАКТ: в Орле портреты ветеранов оказались на земле
В Орле полиция задержала парня с 15 пакетиками «синтетики»