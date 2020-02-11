Мари Краймбрери споет в Орле в День всех влюбленных

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:03:44+03:00

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В День всех влюбленных, 14 февраля, в Орле даст большой сольный концерт Мари Краймбрери. Любимица молодежи исполнит свои лучшие хиты.

Несколько лет существуя исключительно в интернет-пространстве, в 2017-ом артистка зазвучала в эфирах федеральных радиостанций и телеканалов и теперь уверенно обосновывается на большой сцене. Автор и исполнитель собственных песен, вначале своей карьеры Мари не сотрудничала ни с одним продюсерским центром, хотя предложения поступали постоянно: «То, что мне предлагали, абсолютно шло в разрез моим представлениям об идеальном союзе "артист-продюсер", слишком много было ограничений». - говорит артистка.

- Буквально своими силами Мари выпустила альбом “ННКН (Нет Никого Круче Нас)”, и тогда на юную певицу обрушился шквал предложений. Немудрено: альбом моментально вошел в топ-10 iTunes, а песни «Полюби меня пьяную», «Вызови такси», «Давай навсегда» в одночасье растащили на цитаты пользователи соцсетей, - поделились организаторы.

Не пропустите концерт!

Билеты можно приобрести в кассах "ОрелКонцерт" или онлайн.

КОГДА? ГДЕ?

14 февраля, 19.00

Кромское ш-се, 4

(16+)

ИСТОЧНИК KP.RU