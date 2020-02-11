Бессмертный батальон прошествует по улицам Орла

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:44:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту субботу, 15 февраля, по улицам Орла прошествует Бессмертный батальон. Акция посвящена 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и в память о соотечественниках, воеваших в горячих точках и сложивших головы в военных действиях.

Участники Бессмертного батальона - близкие погибших в горячих точках орловцев, ветераны боевых действий, - соберутся в 9.00 у здания облправительства. В 10.00 от стелы на бульваре Победы начнется шествие с портретами погибших в горячих точках родных. В 10.30 у памятника воинам-интернационалистам на Наугорском шоссе состоится памятный митинг, будет работать полевая кухня.

Внимание водители! В этот день в Советском районе будет временно запрещено движения и стоянка.

ЗНАЙ!

В военных локальных конфликтах погибли 188 уроженцев Орловской области. На территории республики Афганистан погибли 73 орловских военнослужащих. Более 400 орловцев награждены боевыми наградами.

- Впервые шествие Орловского бессмертного батальона состоялось в 2018 году, а в 2019 году в нем приняло участие более 1000 человек, - отметили в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU