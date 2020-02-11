В Орловской деревне Гнилуша сгорел дом

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:40:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 10 февраля, в деревне Гнилуша (Глазуновский район) произошел пожар. Огонь вспыхнул в середине дня в одном из жилых домов.

Сообщение о происшествии диспетчеры пожарно-спасательной службы приняли в начале четвертого. На место выехали сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда «Гремячево».

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 72 квадратных метра. Произошло обрушение кровли. Размер ущерба сейчас устанавливается, пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По оценкам специалистов, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU