В Орловской деревне Гнилуша сгорел дом
В понедельник, 10 февраля, в деревне Гнилуша (Глазуновский район) произошел пожар. Огонь вспыхнул в середине дня в одном из жилых домов.
Сообщение о происшествии диспетчеры пожарно-спасательной службы приняли в начале четвертого. На место выехали сотрудники МЧС и добровольная пожарная команда «Гремячево».
- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 72 квадратных метра. Произошло обрушение кровли. Размер ущерба сейчас устанавливается, пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
По оценкам специалистов, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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