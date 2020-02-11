В Орле на Семинарской сгорел автобус

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:28:59+03:00

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Вчера вечером, 10 февраля, на улице Семинарской в Орле произошел пожар. Огонь вспыхнул в автобусе.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в момент о возгорании в машине никого не было и она не использовалась.

- Очевидцы сообщили на телефон пожарно-спасательной службы «101» о возгорании автобуса в 20:13. В результате пожара автомобиль выгорел на площади 18 квадратных метров. Его причина и размер нанесенного огнем ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU