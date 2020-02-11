2020-02-11T10:26:22+03:00
Происшествия

Два года условно дал суд в Орле экс-полицейской за подлог и фальсификацию

Следователь подтасовала доказательства при расследовании уголовного дела, чтобы улучшить показатели своей службы
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В Орле суд определил наказание для экс-полицейской по уголовному делу о служебном подлоге и фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Следователь городского УМВД подтасовала сведения для улучшения показателей работы.

Незамеченным ход бывшей полицейской не остался: сотрудники отдела собственной безопасности областного ведомства вместе с коллегами из УФСБ поймали женщину на подлоге. СК возбудил уголовное дело и теперь суд вынес по нему приговор.

- Следствием и судом установлено, что осужденная, с целью улучшения показателей в работе, с июля 2016 года по январь 2017 года сфальсифицировала часть доказательств и внесла ложные сведения в официальные документы по уголовному делу по факту совершенного преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж), которое находилось в ее производстве, - рассказала "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Правосудие выбрало наказание для бывшей сотрудницы полиции в виде двух лет лишения свободы (условно), со штрафом в 120 тысяч рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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