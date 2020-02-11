11 Февр. 2020 2020-02-11T10:16:59+03:00

Орловец, устроивший в пьяном угаре поножовщину, отправится за решетку на 11 лет Фото: Архив "КП"

Трагедия произошла в одной из деревень Свердловского района

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Суд Свердловского района Орловской области осудил на 11 лет лишения свободы мужчину, который в пьяном угаре устроил поножовщину и убил приятеля.

Происшествие случилось в одной из деревень района. Дебошир поссорился с собутыльником и решил доказать свою правоту с помощью силы. Схватил нож и вонзил его в горло приятеля. Тот скончался от полученной раны и кровопотери на месте.

- Суд признал подсудимого виновным. Теперь ближайшие 11 лет он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU