11 Февр. 2020 2020-02-11T09:59:28+03:00

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В Урицком районе, всего в 40 километрах от Орла, есть необычный мемориал – голое поле с огромными каменными валунами. На каждом из них табличка «Здесь стоял дом…». Это и есть «Убитая деревня» Колпачки, вернее все, что от нее оставила война.

Долгое время здесь вообще ничего не было. Карательный отряд фашистов жестоко расправился с сельчанами за то, что те спрятали у себя партизан. Девять домов с живыми людьми сожгли, 8 человек расстреляли, а тела погибших не разрешали хоронить. «Орловская Хотынь» - так называют Колпачки.

В 1990 году на месте деревни по инициативе краеведов и потомков тех, кто остался в живых в кровавой бойне, здесь появился мемориал. Собирали средства всем миром.

Под Орлом открылась фотовыставка о жителях «Убитой деревни» Колпачки. Фото: пресс-служба орловского облсовета

30 лет спустя это памятное событие вспомнили в Юшинском сельском ДК, где открылась фотовыставка. В экспозиции представлены архивные фотографии местных жителей, побывавшего на мемориале Александра Солженицына и другие редкие кадры.

Почётными гостями мероприятия стали потомки одной из жертв фашизма — Евдокии Медниковой — её правнуки Ульяна и Егор Кузнецовы, единственные потомки выживших в Колпачках.

Предполагается, что фотовыставка в дальнейшем переедет в Урицкий районный музей. Затем ее смогут увидеть все желающие в областной библиотеке Бунина.

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ИСТОЧНИК KP.RU