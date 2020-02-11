Орловские водители-нарушители, попавшие в объектив видеокамер, получили штрафы почти на 266 млн рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:14:27+03:00

Орловские водители-нарушители, попавшие в объектив фотовидеофиксации, получили штрафы почти на 266 млн рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Чаще всего автолюбители не соблюдают скоростной режим

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Вчера, 10 февраля, в Администрации Орловской области прошло рабочее совещание, в ходе которого представители профильных ведомств подвели итоги работы на дорогах комплексов фотовидеофиксации в прошлом году.

Хотя, по данным Госавтоинспекции, количество ДТП в регионе снизилось на 9,2%, но без нарушений по-прежнему не обходится. Современные системы фото- и видеофиксации зарегистрировали в 2019-м порядка 400 тысяч случаев несоблюдения ПДД. В результате орловским водителям пришлось оплатить штрафы на общую сумму 265 миллионов 400 тысяч рублей.

Системы фиксируют превышение скорости, проезд на «красный», пересечение стоп-линии, выезд на встречку, нарушение правил стоянки и остановки, а также случаи, когда автомобилисты не пропускают пешеходов.

- Глава региона поручил «Орелтранссигнал» до 10 марта подготовить предложения по увеличению бюджетных ассигнований для закупки и установки новых стационарных комплексов автофиксации и переноса существующих на новые места дислокации, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ЗНАЙ!

Сейчас в Орловской области действует 99 стационарных комплексов фиксации, 28 передвижных и 4 мобильных.

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ИСТОЧНИК KP.RU