В Орле посетитель пивбара напал с кулаками на женщин-сотрудниц

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:16:24+03:00

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В одном из пивбаров Орла вновь разыгралась неприятная сцена. Пьяный посетитель устроил дебош и напал с кулаками на женщин -сотрудниц заведения.

Инцидент произошел в Северном районе города, на улице Маринченко. В пивнушке отдыхала компания мужчин, которые в какой-то момент стали вести себя непристойно и даже буйно: начали оскорблять окружающих, не скупясь на бранные выражения. На замечания они не реагировали. Тогда работницы бара нажали тревожную кнопку для вызова подмоги, что очень не понравилось одному из посетителей. 25-летний горожанина набросился с кулаками на продавца и администратора, ударил женщин по лицу, разбил витрину и вновь бросился в драку. Но вовремя подоспели силовики.

- На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны. Гражданин был задержан росгвардейцами и передан сотрудникам полиции. В отношении 25-летнего орловца, ставшего инициатором потасовки, правоохранительными органами в настоящее время проводится разбирательство, - рассказала корреспонденту "Комсомолки" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU