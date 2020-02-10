2020-02-10T16:42:34+03:00
Общество

ФОТОФАКТ: в Орле портреты ветеранов оказались на земле

Неприятный инцидент произошел на аллее возле Горпарка
Наталья Меркулова
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ФОТОФАКТ: в Орле портреты ветеранов оказались на землеФОТОФАКТ: в Орле портреты ветеранов оказались на землеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 10 февраля, на аллее возле входа в Городской парк культуры и отдыха произошел неприятный инцидент. Плакаты, закрепленные на стендах, оказались на земле.

Многие жители и гости Орла уже привыкли видеть здесь фото местных многодетных семей, а накануне Дня Победы и Дня города – ветеранов Великой Отечественной войны. Корреспондент «Комсомолки» заметил, что портреты выпали из рамы днем.

Пока неизвестно, почему это произошло – из-за сильного порыва ветра или постарались вандалы. Однако, отметим, на остальных стендах конструкции крепко прикручены. Остается гадать, как такое могло произойти.

«КП» уже сообщила о произошедшем в городскую администрацию.

Конструкция с ветеранами и многодетными семьями упала на аллее возле Горпарка Орла Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Конструкция с ветеранами и многодетными семьями упала на аллее возле Горпарка ОрлаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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