В Орле полиция задержала парня с 15 пакетиками «синтетики»
В Орле сотрудники ОКОН УМВД России задержали с поличным молодого человека, который попытался спрятать в тайники 15 пакетиков «синтетики». 20-летний парень попался прямо на месте одно из них.
К своему «занятию» он подготовился заранее – прихватил с собой упаковочный материал, весы и наркотик весом более 2 граммов. Позднее экспертиза подтвердила, что это запрещенное синтетическое вещество.
- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических средств». Он признался в совершении преступления и сейчас задержан. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU