В Орле 10 участков дорог представляют опасность

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:31:03+03:00

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В Орле, по итогам 2019-го года, наиболее аварийно-опасными являются 10 участков дорог. Где они расположены и что делать, чтобы снизить число ДТП обсудили члены комиссии по безопасности дорожного движения в конце прошлой недели.

По словам главного госавтоинспектора города Юрия Капустина, в последние несколько месяцев больше всего опасений вызвали четыре участка дорог. Это перекресток у автовокзала на Комсомольской улице. Здесь в 2019 году произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, пострадали пять человек.

Вторая опасна зона - дорога в районе д.№1 по улице Поселковой. Четверых пешеходов здесь сбили автомобилисты в прошлом году, один погиб.

Следующий аварийно-опасный участок - улица Московская, в районе дома №31. В 2019-м тут случилось 4 ДТП, 7 человек пострадали. И еще один коварный адрес - улица Раздольная, д.53. Тут, по словам Юрия Капустина, водители любят превысить скорость, чтобы снизить аварийность нужно увеличить красный такт светофора на несколько секунд.

В других случаях, также было предложено отрегулировать, перенести либо заменить светофоры, организовать полосы для движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU