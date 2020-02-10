2020-02-10T13:56:33+03:00
Общество

Орловское предприятие заплатило 1,5 миллиона рублей налогов только после ареста имущества

Угроза остаться без техники и складов стала для руководства мощным стимулом
Наталья Меркулова
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Орловское предприятие заплатило 1,5 миллиона рублей налогов только после ареста имуществаОрловское предприятие заплатило 1,5 миллиона рублей налогов только после ареста имуществаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области одно из предприятий Дмитровского района едва не осталось без спецтехники, мастерских и складов из-за неуплаты налогов. Их у организации накопилось на 1,5 миллиона рублей.

Должника предупреждали об ответственности, но ситуация так и не изменилась. Платить по счетам предприятие не спешило. Тогда судебные приставы проверили материальное состояние организации и наложили арест на 15 единиц техники, 20 объектов недвижимости и ее счета.

- После этого, не дожидаясь, пока имущество передадут на реализацию, руководство предприятия погасило задолженность в полном объеме, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления ФССП по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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