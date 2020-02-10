Орловские полицейские уехали нести службу на Северный Кавказ

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:21:36+03:00

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Орловские полицейские отправились в служебную командировку в Севернокавказский регион. Нести службу вдали от дома они будут в течение полугода.

Начальство и близкие проводили в командировку сотрудников полиции в конце минувшей недели. Возглавил отряд начальник Верховского отдела полиции Роман Шишкин. В числе покинувших родной регион - сотрудники ДПС, патрульно-постовой службы, кинологи, оперативники и полицейские из других подразделений.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, главный полицейский Орловщины Юрий Савенков также пришел проводить своих подчиненных. Состоялся и обряд благословения на службу.

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ИСТОЧНИК KP.RU