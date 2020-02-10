2020-02-10T13:13:04+03:00
Общество

В субботу 15 февраля в Советском районе Орла запретят движение и стоянку

Пройдет шествие и митинг, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов
Ольга СУПОНЕВА
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Движение для автолюбителей закроют по маршруту шествия: от улицы Салтыкова-Щедрина до Наугорского шоссеДвижение для автолюбителей закроют по маршруту шествия: от улицы Салтыкова-Щедрина до Наугорского шоссеФото: Ольга СУПОНЕВА
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В эту субботу, 15 февраля, в Советском районе Орла на время закроют движение и запретят стоянку транспорта. Ограничения связаны с проведением шествия и митинга, приуроченных ко Дню памяти воинов-интернационалистов.

С 6.00 до 10.30 запретят стоянку, а с 9.00 до 10.30 закроют движение по следующему маршруту: ул. Салтыкова-Щедрина (от дома №1 по бульвару Победы) - ул. Пионерская - ул. Лескова - Наугорское шоссе до памятника участникам локальных войн и военных действий.

- с 6.00 до 11.30 на площадке напротив памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе в Орле будет запрещена стоянка транспортных средств в связи с проведением торжественного митинга, посвящённого Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Водителям стоит заранее планировать маршрут и продумать место для парковки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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