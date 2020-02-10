2020-02-10T12:50:23+03:00
Общество

На Орловскую область надвигается шквалистый ветер и мокрый снег

В МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки
Ольга СУПОНЕВА
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В регионе ухудшится погодаВ регионе ухудшится погодаФото: Ольга СУПОНЕВА
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На Орловскую область надвигается непогода. В регион придет шквалистый ветер и мокрый снег с дождем.

О том, что ожидаются неблагоприятные погодные явления, предупредили в региональном МЧС. Как сообщает Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 10 февраля и по 21 час 11 февраля небо над областью будет пасмурным. Ночью пройдет снег, местами даже метель. Ожидается гололед, налипание мокрого снега, в светлое время суток - мокрый снег и дождь. Температурный режим будет "скакать": ночью -6..-1, днем от -3 до +2 градусов.

Предупреждают синоптиков и о сильном ветре: он придет с юга со скоростью 9-14 метров в секунду, порывы достигнут 16-21 м/с.

В МЧС просят орловцев быть бдительными и соблюдать правила безопасности в плохую погоду. Как минимум, стоит убрать вещи с незастекленных балконов, не подходить близко к деревьям, рекламным щитам и прочим конструкциям при сильном ветре, также не стоять по проводами, так как возможны обрывы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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