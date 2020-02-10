За выходные на орловских дорогах поймали семерых водителей подшофе
На дорогах Орловской области за прошедшие выходные, 7-9 февраля, сотрудники региональной Госавтоинспекции поймали семерых нетрезвых водителей. Нарушителей выявили в рейдах.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям было выявлено 7 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 2 из которых отказались от прохождения освидетельствования, при наличии признаков опьянения.
Теперь любителям сесть за баранку после распития горячительного грозит ответственность по закону: штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управлять автомобилем на срок до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU