2020-02-10T12:36:50+03:00
Общество

За выходные на орловских дорогах поймали семерых водителей подшофе

Нарушителям грозит лишение прав и солидный штраф
Ольга СУПОНЕВА
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За выходные на орловских дорогах поймали семерых водителей подшофеЗа выходные на орловских дорогах поймали семерых водителей подшофеФото: Ольга СУПОНЕВА
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На дорогах Орловской области за прошедшие выходные, 7-9 февраля, сотрудники региональной Госавтоинспекции поймали семерых нетрезвых водителей. Нарушителей выявили в рейдах.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям было выявлено 7 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 2 из которых отказались от прохождения освидетельствования, при наличии признаков опьянения.

Теперь любителям сесть за баранку после распития горячительного грозит ответственность по закону: штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управлять автомобилем на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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