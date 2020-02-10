10 Февр. 2020 2020-02-10T12:04:25+03:00

Сегодня на очистку Орла от снега вышли 38 коммунальных машин Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Сегодня, 10 февраля, на очистку Орла от снега вышли 38 коммунальных машин (ночью – 28). Такую информацию сообщает диспетчер Спецавтобазы.

Среди спецтехники задействованы 15 КДМ, девять тракторов с щеткой, семь самосвалов, четыре фронтальных погрузчика, две плужно-щеточные машины и один трактор с прицепом.

Кроме того, коммунальщики привлекли к ручной уборке 94 человека.

Напомним, новая рабочая неделя по прогнозам Росгидрометцентра обещает быть снежной. Первые осадки ожидают уже в ночь на 11 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU