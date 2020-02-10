Жители нескольких домов по Комсомольской и Планерной в Орле остались без воды

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:03:10+03:00

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Сегодня, 10 февраля, жители нескольких многоэтажек в Заводской районе Орла остались без водоснабжения. Виной тому - течь, обнаруженная в трубопроводе.

Без воды с 10 утра остались жители домов №402 по Комсомольской и № 45, 47, 49, 51 по планерной улице. Как сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на диспетчера "Орелводоканала", на месте работает аварийная бригада: устраняют течь. Проблемным местом стал трубопровод между домами ул. Комсомольская, 406 и ул. Планерная, 51.

Жители могут набрать воду на Планерной улице - организован подвоз.

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ИСТОЧНИК KP.RU