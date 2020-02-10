Орловцев приглашают на праздник Сретение Господне в Вятский Посад

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:45:51+03:00

Орловцев приглашают на праздник Сретение Господне в Вятском Посаде Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В грядущую пятницу жителей Орла приглашают на праздник храма Сретения Господня в Вятском Посаде. Организаторы торжества обещают душевный концерт, историческую выставку-реконструкцию и вкусные угощения.

Начнется праздник 14 февраля в 17.00 с традиционного всенощного бдения, которое проведет старец Илий и митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Продолжится событие уже 15 февраля. Сначала состоится божественная литургия, а затем гостей ждут на концертной площадке в Православной артели. Здесь же можно будет стать участником мастер-классов и научиться древним ремеслам.

Домой можно будет приобрести приятные мелочи, предметы традиционного быта, украшения ручной работы и многое другое. Прочувствовать атмосферу народного гуляния помогут воспитанники Школы исторической реконструкции, которые воссоздали старинные русские костюмы.

Справки по телефону 59-90-11 (запись на мастер-классы).

КОГДА? ГДЕ?

14 февраля, 17.00

15 февраля, с 12.00

Орловский район, п. Вятский Посад (конечная остановка автобуса №444)

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ИСТОЧНИК KP.RU