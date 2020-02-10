2020-02-10T10:59:57+03:00
Происшествия

За выходные в Орловской области сгорели три дачных дома

Причины возгораний устанавливают специалисты
Наталья Меркулова
Поделиться:
За выходные в Орловской области сгорели три дачных дома. Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской областиЗа выходные в Орловской области сгорели три дачных дома. Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

На прошедших выходных, 8 и 9 февраля, орловских пожарным пришлось выезжать на тушение трех дачных домов, один из них в СНТ «Рябинушка» и два в районах области.

Первый случай возгорания произошел в субботу в садовом товариществе. Информация о пожаре поступила на телефон экстренной службы около 12 часов дня. Дачный дом выгорел на площади 24 квадратных метра, кровля сгорела и обрушилась.

Два других пожара произошли ночью и рано утром. Так в деревне Ржаное (Залегощенский район) огонь вспыхнул почти в полночь. Здесь предположительная причина возгорания уже выяснена - нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Дом полностью сгорел.

Последний случай произошел в воскресенье около шести часов утра в поселке Новотроицкий (Кромской район).

- Здесь дачный дом выгорел на площади 60 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер нанесенного огнем ущерба устанавливаются. Ни в одном из происшествий пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле 10 участков дорог представляют опасность
Орловское предприятие заплатило 1,5 миллиона рублей налогов только после ареста имущества
Орловским чиновникам напомнили про неработающие электронные табло
Орловские полицейские уехали нести службу на Северный Кавказ
В субботу 15 февраля в Советском районе Орла запретят движение и стоянку
«Мираторг» дополнительно инвестирует в АПК
Почти 12 тысяч орловцев получат по 75 тысяч рублей ко Дню Победы
На Орловскую область надвигается шквалистый ветер и мокрый снег
За выходные на орловских дорогах поймали семерых водителей подшофе
Сегодня на очистку Орла от снега вышли 38 коммунальных машин
Жители нескольких домов по Комсомольской и Планерной в Орле остались без воды
Орловцев приглашают на праздник Сретение Господне в Вятский Посад
За выходные в Орловской области сгорели три дачных дома
Под Орлом при столкновении двух «Фольксвагенов» пострадал ребенок
В Орле опровергли версию о коронавирусе у студента и ребенка
Сотрудницы орловской полиции посостязаются в конкурсе «Краса в погонах»
Орловские спасатели устроили урок безопасности для дошколят
Мэр Орла пообещал установить новые качели и тренажеры во дворах Северного района
В Орле 18-летний грабитель оставил женщину без сумки и кошелька
Новая рабочая неделя в Орле будет снежной