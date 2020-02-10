За выходные в Орловской области сгорели три дачных дома
На прошедших выходных, 8 и 9 февраля, орловских пожарным пришлось выезжать на тушение трех дачных домов, один из них в СНТ «Рябинушка» и два в районах области.
Первый случай возгорания произошел в субботу в садовом товариществе. Информация о пожаре поступила на телефон экстренной службы около 12 часов дня. Дачный дом выгорел на площади 24 квадратных метра, кровля сгорела и обрушилась.
Два других пожара произошли ночью и рано утром. Так в деревне Ржаное (Залегощенский район) огонь вспыхнул почти в полночь. Здесь предположительная причина возгорания уже выяснена - нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Дом полностью сгорел.
Последний случай произошел в воскресенье около шести часов утра в поселке Новотроицкий (Кромской район).
- Здесь дачный дом выгорел на площади 60 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер нанесенного огнем ущерба устанавливаются. Ни в одном из происшествий пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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