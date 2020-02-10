10 Февр. 2020 2020-02-10T10:36:00+03:00

Под Орлом при столкновении двух «Фольксвагенов» пострадал ребенок. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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Вчера, 9 февраля, во Мценском районе недалеко от деревни Первый Воин произошло ДТП с участием двух иномарок - автомобилей «Фольксваген Поло» и «Фольксваген Тигуан». В происшествие есть двое пострадавших.

Инцидент случился в восемь часов вечера на 339 км автодороги М-2 «Крым». 39-летний водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением и выехал на встречку. Избежать столкновения не удалось.

К месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, медики и пожарные.

- В результате ДТП водитель, выехавший на встречную полосу, получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение. Также травмы получил 12-летний мальчик, пассажир «Фольксваген», - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU