10 Февр. 2020 2020-02-10T10:18:08+03:00

В Орле опровергли версию о коронавирусе у студента и ребенка Фото: Архив "КП"

Оба они вернулись из Китая с признаками фарингита и ОРЗ

Изменить размер текста: A A

Специалисты Управление Роспотребнадзора по Орловской области опровергли информацию о первых случаях заболевания коронавируса в регионе. В местных пабликах в соцсетях новости о том, что у вернувшихся из туристических поездок в Китай, обнаружили подозрение на новый опасный вирус появились еще на прошлой неделе.

Однако и медики, и представители надзорного ведовства успокаивают орловцев и призывают не паниковать. В наш регион из Китая действительно вернулись несколько человек с признаками острого фарингита и ОРЗ. Это ребенок, побывавший с родителями в туристической поездке в провинции Хайнань (эпицентр заболевания) и студент Шанхайского Восточного университета.

Их госпитализировали в боксированные отделения Медицинского центра им. Зинаиды Круглой» и больницу Боткина. Все противоэпидемические меры были срочно приняты.

- По предварительным результатам лабораторных исследований у пациентов возбудителей новой коронавирусной инфекции не обнаружено. До окончания полного объема лабораторного обследования пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU