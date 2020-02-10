2020-02-10T10:18:08+03:00
Общество

В Орле опровергли версию о коронавирусе у студента и ребенка

Оба они вернулись из Китая с признаками фарингита и ОРЗ
Наталья Меркулова
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В Орле опровергли версию о коронавирусе у студента и ребенкаВ Орле опровергли версию о коронавирусе у студента и ребенкаФото: Архив "КП"
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Специалисты Управление Роспотребнадзора по Орловской области опровергли информацию о первых случаях заболевания коронавируса в регионе. В местных пабликах в соцсетях новости о том, что у вернувшихся из туристических поездок в Китай, обнаружили подозрение на новый опасный вирус появились еще на прошлой неделе.

Однако и медики, и представители надзорного ведовства успокаивают орловцев и призывают не паниковать. В наш регион из Китая действительно вернулись несколько человек с признаками острого фарингита и ОРЗ. Это ребенок, побывавший с родителями в туристической поездке в провинции Хайнань (эпицентр заболевания) и студент Шанхайского Восточного университета.

Их госпитализировали в боксированные отделения Медицинского центра им. Зинаиды Круглой» и больницу Боткина. Все противоэпидемические меры были срочно приняты.

- По предварительным результатам лабораторных исследований у пациентов возбудителей новой коронавирусной инфекции не обнаружено. До окончания полного объема лабораторного обследования пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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