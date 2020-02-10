Сотрудницы орловской полиции посостязаются в конкурсе «Краса в погонах»
В региональном УМВД стартовал ежегодный конкурс среди сотрудниц ведовства «Краса в погонах». Представительницы «неженской» профессии готовы вновь доказать, что могут и преступника обезвредить, и талантами блеснуть.
Первый отборочный тур уже прошел. В нем приняли участие 26 сотрудниц полиции, продемонстрировавших свое мастерство в стрельбе из пистолета Макарова и физподготовку. В следующих этап прошли 7 девушек.
Через месяц, 11 марта, им предстоит проявить себя в интеллектуальных и творческих состязаниях, сменив униформу на платья и выйдя на большую сцену.
- Именно на этом этапе будет выбрана победительница, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU