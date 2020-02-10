2020-02-10T09:57:55+03:00
Общество

Сотрудницы орловской полиции посостязаются в конкурсе «Краса в погонах»

Представительницы «неженской» профессии готовы доказать, что могут и преступника обезвредить, и талантами блеснуть
Наталья Меркулова
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Сотрудницы орловской полиции посостязаются в конкурсе «Краса в погонах». Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиСотрудницы орловской полиции посостязаются в конкурсе «Краса в погонах». Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В региональном УМВД стартовал ежегодный конкурс среди сотрудниц ведовства «Краса в погонах». Представительницы «неженской» профессии готовы вновь доказать, что могут и преступника обезвредить, и талантами блеснуть.

Первый отборочный тур уже прошел. В нем приняли участие 26 сотрудниц полиции, продемонстрировавших свое мастерство в стрельбе из пистолета Макарова и физподготовку. В следующих этап прошли 7 девушек.

Через месяц, 11 марта, им предстоит проявить себя в интеллектуальных и творческих состязаниях, сменив униформу на платья и выйдя на большую сцену.

- Именно на этом этапе будет выбрана победительница, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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