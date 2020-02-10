2020-02-10T09:38:56+03:00
Общество

Орловские спасатели устроили урок безопасности для дошколят

Малыши стали участниками эстафеты и узнали, как работают сотрудники МЧС
Наталья Меркулова
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Орловские спасатели устроили урок безопасности для дошколят. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиОрловские спасатели устроили урок безопасности для дошколят. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В пятницу сотрудники Главного управления регионального МЧС России подарили дошколятам из детского сада № 79 настоящий праздник безопасности. Малыши не только увидели «изнутри», как работают пожарные и спасатели, но и сами стали участниками эстафеты.

В большой восторг ребят привели автомобили 1-й пожарно-спасательной части и поисково-маневренной группы. Для них специалисты провели особую экскурсию и показали как оборудованы машины МЧС.

Но для дошколят встреча с сотрудниками чрезвычайного ведовства стала не только развлечением, но и уроком. Профессионалы своего дела рассказали им, как действовать в экстремальной ситуации, соблюдать правила безопасности дома и на улице.

В завершение урока малыши пообещали быть внимательными, аккуратными и никогда не забывать полученных советов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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