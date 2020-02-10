Мэр Орла пообещал установить новые качели и тренажеры во дворах Северного района

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:16:08+03:00

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В четверг, 6 февраля, мэр Орла Василий Новиков встретился с жителями Северного района. Комкомы-активисты посетовали ему, что в их дворах детям и взрослым негде заниматься спортом и отдыхать.

Общественники попросили установить игрового и спортивного оборудования. Как оказалось, ряд домов обретут их уже в этом году. Это дворы на улицах Бурова, Дмитрия Блынского, Орловских партизан и Маринченко.

-Специалисты УКХ уже произвели замеры для замены разбитого лестничного марша между домами № 10 и № 12 на улице Дмитрия Блынского, а также ограждения газона у дома № 6 на улицы Бурова, — пояснил Василий Новиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU