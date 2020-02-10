В Орле 18-летний грабитель оставил женщину без сумки и кошелька
В Орле сотрудники отдела уголовного розыска полиции задержали парня, который напал на женщину и отобрал у нее сумку с деньгами. Теперь ему может грозить реальный срок.
Происшествие случилось вечером, когда орловчанка возвращалась домой. Молодой человек с такой силой рванул сумку, что женщина повредила палец. Затем он убежал, забрал из сумки кошелек с наличкой и тремя банковскими картами и выбросил ее.
Парень и не подозревал, что его лицо и момент кражи запечатлела камера видеонаблюдения. Это и стало зацепкой, с помощью которой полицейские установили личность и местонахождение юного вора. Им оказался 18-летний житель Новосильского района.
- В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста. Проверяется его причастность к другим имущественным преступлениям, совершенным в Орле и области, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Пуская сумка же вскоре нашлась. Ее в полицию принес местный житель, обнаруживший пропажу на улице.
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ИСТОЧНИК KP.RU