Новая рабочая неделя в Орле будет снежной
Грядущая рабочая неделя обещает быть снежной. Морозы вновь отступят, уступив место плюсовым температурам. Об этом сообщают специалисты Росгидрометцентра.
В понедельник, 10 февраля, дневная температура еще порадует «минусом». Столбик термометра покажет – 1°С и без осадков. Будет солнечно, также как и на выходных 8-9 февраля. Южный ветер усилится до 8 м/с. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 742 мм рт.ст.
11 числа в Орел придет снег, а температура поднимется до +1°С. Такой она продержится до субботы. Однако ночью все же сохранятся минусовые температуры от – 2 до – 3 градусов.
Во вторник ожидаются перепады атмосферного давления. Показатели упадут до 727 мм рт.ст. Южный ветер немного стихнет и будет дуть с силой 6 м/с, а со среды - от 3 до 4 м/с.
12 февраля перепады атмосферного давления продолжатся. Барометр покажет 732 мм рт.ст. К выходным эта цифра вырастет до 746.
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ИСТОЧНИК KP.RU