9 Февр. 2020 2020-02-09T09:37:57+03:00

В Орле на Васильевской произошло тройное ДТП. Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

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В пятницу, 7 февраля, в Орле на улице Васильевской случилось тройное ДТП. В аварии есть пострадавшие.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД России, инцидент произошел около полвосьмого вечера. Началось все с того, что 38-летний водитель автомобиля «Джили МК» при въезде на Васильевскую с улицы Панчука не уступил дорогу отечественной легковушке.

После того, как иномарка протаранила «Ладу Гранту», та отлетела в сторону и врезалась в ехавший в сторону 2-ой Посадской «Фольксваген». За рублем его рулем была 35-летняя автоледи.

- В результате ДТП пассажирка «Джили», женщина 33-лет, получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой, - рассказали «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU