8 Февр. 2020 2020-02-08T11:41:19+03:00

Орловская область стала в 4,5 раза больше экспортировать мясные субпродукты Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Специалисты регионального Управления Россельхознадзора подвели итоги 2019 года и выяснили, что Орловская область стала больше экспортировать пищевой продукции и кормов.

Основную часть экспортных грузов составили растительные корма и кормовые добавки. Их в основном отправляют в страны Евросоюза - Данию, Финляндию и Великобританию.

Однако увеличилось и количество идущей на продажу животноводческой продукции (мясных субпродуктов и кишечного сырья).

- Доля непрямого экспорта увеличилась в 4,5 раза. В основном продукция отгружается в страны Азии (Гонконг, Япония). Так, в Гонконг было отгружено 219 тонн субпродуктов и кишечного сырья, - рассказали «КП» в ведомстве.

Еще 28 тонн готовой мясной продукции и более 11 тысяч тонн кормов и кормовых добавок для животных отправились в страны ЕврАзЭС.

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ИСТОЧНИК KP.RU