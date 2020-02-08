2020-02-08T11:18:15+03:00
Общество

Орловец, до смерти забивший знакомого, отправится за решетку на 13 лет

Раньше мужчина уже был судим
Наталья Меркулова
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Орловец, до смерти забивший знакомого, отправится за решетку на 13 летОрловец, до смерти забивший знакомого, отправится за решетку на 13 летФото: Архив "КП"
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Орловец, до смерти забивший знакомого, отправится за решетку на 13 лет. Такое решение принял Заводского районного суда.

Из материалов дела следует, что мужчина раньше уже был судим. Изрядно выпив, он поссорился с знакомым и решил доказать свою точку зрения силой - несколько раз ударил товарища по затылку и лицу. В итоге тот скончался в больнице.

- Суд признал орловца виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с отбытием первых пяти лет наказания в тюрьме, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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