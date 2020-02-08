Орловец, до смерти забивший знакомого, отправится за решетку на 13 лет
Орловец, до смерти забивший знакомого, отправится за решетку на 13 лет. Такое решение принял Заводского районного суда.
Из материалов дела следует, что мужчина раньше уже был судим. Изрядно выпив, он поссорился с знакомым и решил доказать свою точку зрения силой - несколько раз ударил товарища по затылку и лицу. В итоге тот скончался в больнице.
- Суд признал орловца виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с отбытием первых пяти лет наказания в тюрьме, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, - рассказали «КП» в прокуратуре Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU