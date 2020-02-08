Орловец потерял бесконтактную банковскую карту и лишился 13 тысяч рублей

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:42:07+03:00

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Орловец потерял бесконтактную банковскую карту и не успел ее заблокировать. Этим и воспользовался предприимчивый парень, обрадовавшийся неожиданной находке. Вскоре владельцу стали приходить сообщения о списании денег.

Мужчина обратился в полицию, после чего к поискам пропажи подключились сотрудники отдела уголовного розыска. Как выяснилось, молодой человек, который нашел карту, воспользовался тем, что для нее не нужен пин-код и отправился с ней по магазинам Орла.

Установив, в каких торговых точках парень делал покупки, полицейские быстро установили его личность. Им оказался 23-летний житель Заводского района города.

- Молодой человек похитил с карты 13 тысяч рублей. Он признал свою вину и начал возмещать причиненный ущерб. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU