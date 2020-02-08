2020-02-08T10:19:04+03:00
Спорт

В Орле назвали три школы, ставшие лучшими в зимнем полиатлоне

Старшеклассники областного центра состязались в пулевой стрельбе и кроссе
Наталья Меркулова
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В Орле назвали три школы, ставшие лучшими в зимнем полиатлоне. Фото: пресс-служба Администрации ОрлаВ Орле назвали три школы, ставшие лучшими в зимнем полиатлоне. Фото: пресс-служба Администрации Орла
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Вчера, 7 февраля, в администрации Орла подвели итоги городского Первенства по зимнему полиатлону среди школьников. Соревнования прошли в память нашего земляка, героя-пограничника Алексея Сырцева, погибшего в бою на острове Даманский в 1969 году.

Показать свое мастерство в пулевой стрельбе, подтягиваниях и кроссе на один километр ребята смогли на трех площадках областного центра - в тире Центра спортивной подготовки, в лицее №4 и в легкоатлетическом манеже.

Самыми результативными оказались команды из школ №50, №11 имени Пясецкого и школы №3 имени Пушкина. Им вручили медали и грамоты за первое место.

Вторыми в общекомандном зачете стали ребята из лицея №28, школ №10 и №31, а почетное третье место разделили между собой ученики лицея №21 имени генерала Ермолова, школ №6 и №49.

В личном же зачете проявили себя Сергей Коптев (1 место), Евгений Стремоухов (2 место) и Илья Мухин (3 место), учащиеся лицея №28 и школ №11 и №24.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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