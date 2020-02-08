Орловский губернатор показал в соцсетях, как идет ремонт моста Дружбы

8 Февр. 2020 2020-02-08T09:58:12+03:00

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На этой неделе ремонт моста Дружбы неоднократно обсуждался в городской и областной администрациях. Представители власти уверяют – все идет по графику и движение может открыться раньше первоначального срока.

Как доложил на планерке в мэрии Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства (УКС), на данный момент подрядчик ООО «Ремспецмост» уже заменил четыре балки пролетного строения из шести и перешел на пятый пролет. Сейчас на объекте работают 63 человека.

Сейчас на мосту Дружбы в Орле работают 63 человека. Фото: Андрей Клычков

- Залита половина конусов около восьмой опоры, заасфальтировано более 100 кв.м асфальта на тротуарах. Работы идут по графику. После реконструкции мост, он расширится почти на 2 метра, - добавил чиновник.

Подключился к обсуждению состоянию моста и глава Орловской области Андрей Клычков. На своей странице в соцсетях он прокомментировал ситуацию и выложил несколько фото, сделанных 6 февраля.

Орловский губернатор: "Проблемный объект поставлен на личный контроль". Фото: Андрей Клычков

- В настоящее время работы активно ведутся, все идет по плану, специалисты трудятся в две смены. Проблемный объект поставлен на личный контроль. Возможно, его удастся сдать раньше обозначенного срока. Но для нас, конечно, самое главное – обеспечить высокое качество выполненных работ, - написал Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU