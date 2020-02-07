На Московской в Орле включили еще один светофор

7 Февр. 2020 2020-02-07T18:01:04+03:00

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В Орле заработал еще один светофор. Его включили сегодня, 7 февраля, на одной из главных транспортных артерий города: улице Московской. В Госавтоинспекции региона просят водителей обратить внимание, что участок дороги теперь регулируется и быть внимательнее.

Светофор поставили не просто так: в районе дома №126 расположен опасный пешеходный переход, на котором нередко раньше происходили аварии. С помощью регулировщика планируется число ДТП здесь свести к нулю.

Кстати, в ГИБДД просят внимательными быть и пешеходов, переходя здесь дорогу. Что же касается безопасности дорожного движения в областной столице, то на прошедшем заседании профильной комиссии прозвучала информация: "лежачих полицейских", светофоров, дорожных знаков и фонарей на улицах города станет больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU