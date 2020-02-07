В рейтинге влияния губернаторов глава Орловщины поднялся на две строчки

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:22:33+03:00

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Глава Орловской области Андрей Клычков поднялся на две строчки в рейтинге влияния губернаторов. Исследование за январь представило "Агентство экономических и политических коммуникаций".

Губернатор Клычков входит в группу губернаторов со средним влиянием, в январе он занял 64-ю строчку, судя по результатам исследования агентства. Для сравнения, в декабре глава региона располагался на 66-й строчке. Средний бал у Клычкова - 3,98.

Губернаторы соседних областей несколько опередили главу Орловщины и получили следующие оценки: глава Тульской области Алексей Дюмин на 4 месте, губернатор Курской области Роман Старовойт на 26 позиции, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на 38 строчке, глава Калужской области Анатолий Артамовнов на 40 строчке и глава Брянщины Александр Богомаз на 57 месте.

- Повышение ответственности губернаторов за публичные шаги и высказывания, реализация инвестиционных проектов, меры по развитию социальной и транспортной инфраструктуры входят в число факторов, определивших уровень влияния глав регионов в январе 2020 года, - отмечают эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU