В Орловской области нашли девять «предприятий-фантомов»

7 Февр. 2020 2020-02-07T16:18:20+03:00

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В среду, 5 февраля, специалисты Управления Россельхознадзора по орловской области встретились с журналистами и поделились со СМИ итогами своей работы в прошлом году. Особое внимание было уделено теме производства пищевой продукции.

По сведениям ведовства, за 2019-й год в регионе было выявлено девять «предприятий-фантомов», которые не соблюдали правила регистрации своих товаров и не имели соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.

- Что значит «предприятие-фантом»? Это организация с производственными структурами, но на самом деле их не существует. Смотришь на адрес, указанный на готовом товаре, а там на самом деле не цех находится, а какой-то бизнес-центр или квартира. Но в Орловской области ситуация еще интереснее – производство есть, а сырья якобы нет. Приходишь на место, а там по 5-8 тонн готовой продукции, - рассказывает Евгений Черный, руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Зачастую, поясняют специалисты, продукция таких предприятий не соответствует техническим регламентам и санитарных нормам. Вся она уже изъята, а соответствующая информация была направлена в другие контролирующие ведовства.

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ИСТОЧНИК KP.RU