7 Февр. 2020 2020-02-07T15:05:18+03:00

Более 3 тонн некачественных продуктов изъял Роспотребнадзор в Орловской области в 2019 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Сегодня, 7 февраля, в Управлении регионального Роспотребнадзора подвели итоги по санитарному надзору в 2019 году. Специалисты рассказали журналистам, как обстоит дело с качеством продуктом в Орловской области.

По данным руководителя ведовства Александра Румянцева, в прошлом году было исследовано более 17 тысяч проб пищевых продуктов на содержание химических загрязнителей, антибиотиков, ГМО и микробиологические показатели.

В результате специалисты пришли к выводу, что показатели качества улучшились. Если в 2018 году они забраковали 3,8% исследованных продуктов, то в 2019-м только 2,2%. Однако есть у Роспотребнадзора и свой рейтинг товаров, не отвечающих требованиям санитарной безопасности.

Управление изъяло из оборота 3,6 тонны пищевых продуктов и сырья. Причем больше всего мяса и мясных продуктов (39,4%). На втором месте – птица и продукты ее переработки (11,9%), на третьем – рыба (11,2%), овощи и фрукты (10,1%). А вот контрафактного алкоголя среди меньше всего – 9,9 %.

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют орловцам незамедлительно обращаться в ведовство, если они заметили на прилавках магазинов или купили некачественные продукты по телефону (4862) 41-52-52 или 42-26-75 .

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ИСТОЧНИК KP.RU