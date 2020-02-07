Грядущие выходные в Орле выдадутся морозными

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:56:06+03:00

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Будущие выходные, 8-9 февраля, в Орле обещают быть морозными. По прогнозам синоптиков, ожидается небольшой снег, выглянет и солнце.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 8 числа в ночное время столбики термометров опустятся до -12 градусов, днем они покажут -6. Небольшая облачность, днем без осадков, в ночное время возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 3 м/с, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В воскресенье, 9 февраля, в ночное время -11, в дневное -5 градусов. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость его составит 5 м/с. Давление 751 мм рт.ст.

Впрочем, зимняя погода, воцарившаяся в последние пару дней на Орловщине, не задержится надолго. На будущей неделе температура вновь уйдет в плюсовые значения, ожидается дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU