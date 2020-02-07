В Орле едва полностью не сгорел двухэтажный жилой дом

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:00:56+03:00

В Орле едва не сгорел двухэтажный жилой дом. фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Виной всему стал аварийный режим работы электропроводки

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В четверг, 6 февраля, в Орле на улице Кузьмичевской произошел пожар. Пламя охватило мансарду (помещение под крышей) в двухэтажном жилом доме.

- Информация о возгорании поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 13.35. В результате пожара выгорело помещение мансарды на площади 100 квадратных метров, а кровля обрушилась. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По мнению специалистов, вероятной причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. Сейчас устанавливается размер нанесенного огнем ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU