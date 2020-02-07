Орловские спасатели вызволили из реки тонущую собаку

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:44:42+03:00

Подобраться к попавшему в беду и обессилившему животному смогли только с помощью лестницы

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В четверг, 6 января, на реке Орле в районе набережной Дубровинского едва не погибла собака. Тонкий, совсем недавно образовавшийся лед не выдержал под тяжестью четвероного и треснул. В итоге перепуганное животное оказалось в холодной воде и начало тонуть.

Неравнодушные очевидцы сообщили о произошедшем в пожарно-спасательную службу и уже через несколько минут сотрудники ведомства прибыли на место.

- Сигнал о попавшем в беду животном поступил на телефон экстренной службы в 08.35. Поскольку лед на реке мог не выдержать веса человека, чтобы подобраться к собаке была использована трехколенная лестница, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вскоре собака была спасена и благополучно доставлена на берег.

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ИСТОЧНИК KP.RU