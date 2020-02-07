7 Февр. 2020 2020-02-07T13:26:41+03:00

Полицейские задержали двух орловцев, устроивших в гараже цех по разливу «паленки». Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

К продаже мужчины подготовили 4 тысячи 800 бутылок алкоголя и еще 4 тысячи 700 литров спирта в канистрах

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Орловские полицейские задержали с поличных двух мужчин, устроивших в гараже незаконный цех по разливу «паленки». К продаже они уже успели подготовить 4 тысячи 800 бутылок алкоголя и еще 4 тысячи 700 литров этилового спирта в канистрах.

Как затем выяснили сотрудники УЭБиПК регионального УМВД, никаких лицензий на закупку, хранение и поставки спиртосодержащей продукции у них не было. Общая стоимость изъятого и направленного на экспертизу алкоголя – более 633 тысяч рублей.

- Возбуждено два уголовных дела, в настоящее время они соединены в одно производство. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных лиц, причастных к противоправной деятельности, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU