Полицейские задержали двух орловцев, устроивших в гараже цех по разливу «паленки»
Орловские полицейские задержали с поличных двух мужчин, устроивших в гараже незаконный цех по разливу «паленки». К продаже они уже успели подготовить 4 тысячи 800 бутылок алкоголя и еще 4 тысячи 700 литров этилового спирта в канистрах.
Как затем выяснили сотрудники УЭБиПК регионального УМВД, никаких лицензий на закупку, хранение и поставки спиртосодержащей продукции у них не было. Общая стоимость изъятого и направленного на экспертизу алкоголя – более 633 тысяч рублей.
- Возбуждено два уголовных дела, в настоящее время они соединены в одно производство. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных лиц, причастных к противоправной деятельности, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU