2020-02-07T12:34:05+03:00
Общество

В 2019 году в Орловской области зафиксировали еще 270 случаев ВИЧ

Чисто заболевших неизлечимым вирусом в регионе составило 2 тысячи 574 человека
Наталья Меркулова
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В 2019 году в Орловской области зафиксировали еще 270 случаев ВИЧВ 2019 году в Орловской области зафиксировали еще 270 случаев ВИЧФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 7 февраля, в Управлении регионального Роспотребнадзора подвели итоги по санитарно-эпидемиологическому надзору. В центре внимания специалистов вновь оказалась проблема ВИЧ-инфекции.

По данным руководителя ведовства Александра Румянцева, на данный момент в Орловской области проживает 2 тысячи 574 ВИЧ-инфицированных человек. Причем только за 2019 год было выявлено 270 новых случаев заражения, среди заболевших есть и пять иностранных граждан.

- Для противодействия распространения ВИЧ-инфекции скрининговое обследование на ВИЧ прошли более 179,5 тысяч человек. Своевременное выявление заболевания способствует максимально быстро принять меры и начать терапию, - рассказал Александр Румянцев.

Напомним, узнать свой ВИЧ-статус инкогнито можно в бюджетном учреждении «Центр СПИД» по улице Лескова, дом 31 (4-й этаж). Добраться туда можно на троллейбусах №4 и №5 до остановки "Орловская нива".

Справки по телефону (4862) 59-42-78 (регистратура).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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