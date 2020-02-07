С последствиями февральского снегопада в Орле борются 34 машины

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:01:26+03:00

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Сегодня на улицах Орла с последствиями февральского снегопада борются 34 коммунальных машины. В ночь с 6 на 7 февраля снег расчищали 26 единиц техники, на дороги высыпали больше 330 тонн смеси песка и соли.

Об этом рассказали в администрации города. В работе 14 комбинированных дорожных машин, девять тракторов с щетками, самосвалы, погрузчики, плужно-щеточные машины. Отмечается, что если обильные осадки продолжатся в рейс могут выпустить 55 дорожных и коммунальных машин, есть договоренности о привлечении дополнительной техники.Кроме того, почти сотня человек трудится в ручном режиме.

- Сегодня планируется начать вывоз снега. Комплекс уже работает в Советском районе, остальной объём будет вывезен за ночь с 7 по 8 февраля. Снег складируется на четырёх специально определённых площадках, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Впрочем, бесследно снегопад для горожан не прошел: в утреннее время на дорогах образовались заторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU