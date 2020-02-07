2020-02-07T10:47:16+03:00
Общество

Сегодня в Орле на карантин полностью закрыли еще 4 школы

Сейчас в облцентре занятия приостановлены в семи учебных учреждениях
Ольга СУПОНЕВА
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Семь школ и больше ста классов остаются на карантинеСемь школ и больше ста классов остаются на карантинеФото: Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня, 7 февраля, в Орле еще четыре школы полностью закрыли на карантин. Таким образом занятия полностью приостановлены в семи учебных учреждениях города.

Школы №3, 17,24 и 26 распустили детей на внеплановые каникулы до 13 февраля. Школы №12 и №13 будут закрыты до 10 числа, а №37 - до 11 числа включительно. Кроме того, с сегодняшнего дня отпустили по домам 49 классов (это ученики школ № 5, 7, 11, 16, 20, 22, 27, 28, 30, 33, 35, 51, гимназии №19, лицея №40). Остаются на каникулах и 54 класса, ушедших на карантин ранее.

- Итого с завтрашнего дня занятия приостановят в 103 отдельных классах общеобразовательных учреждений Орла, - подытожили в пресс-службе администрации города.

Родителей же просят обращать внимание на состояние детей: если обнаружены признаки ОРВИ, стоит сразу обратиться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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