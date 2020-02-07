7 Февр. 2020 2020-02-07T09:41:54+03:00

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Орловцам предлагают выбрать талисман Всероссийской переписи населения 2020 года. Автор лучшего эскиза, размешенного в соцсетях, получит 60 тысяч рублей.

В качестве эмблемы могут быть предложены самые разные изображения (человека, животного, растения), а также элементы официальной символики переписи. Главное успеть! Прием работ завершается 10 февраля в 12.00.

Для того, чтобы успеть участником конкурса нужно зарегистрироваться на сайте Всероссийской переписи населения и затем разместить на своей странице Instagram с открытым профилем свой вариант эмблемы. К подписи эскиза необходимо добавить активную ссылку @strana2020 и хештег #талисман_перепись.

Оценивать работы будут в два этапа - общедоступным голосованием и выбор жюри, в которое войдут художники, дизайнеры, представители Росстата и ИД «Комсомольская правда». Голосование начнется уже 11 февраля, а итоги подведут 28 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU