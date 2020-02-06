2020-02-06T18:03:37+03:00
Происшествия

В Орле с синтетическим наркотиком поймали парня из Мценска

Возбуждено уголовное дело, 26-летнему амчанину светит реальный срок
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ЛО МВД России на станции ОрелФото: ЛО МВД России на станции Орел
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В Орле с наркотиками задержан 26-летний парень из Мценска. При нем был пакет с "синтетикой", возбуждено уголовное дело.

Сотрудники транспортной полиции заметили явно находящегося в неадекватном состоянии молодого человека в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По оперативной информации он же был причастен к обороту наркотиков. Амчанина доставили в дежурную часть, где предложили сдать запрещенные предметы или вещества. Тот ответит, что ничего такого не имеет, но досмотр показал обратное: полицейские обнаружили в кармане куртки сверток, в том пакет, а в том - кристаллическое вещество. Экспертиза подтвердила, что это наркотик, производный N-метилэфедрона.

- По словам мужчины, сверток он забрал из тайника и хотел употребить, но не успел: его задержали полицейские. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили "Комсомолке" в штабе линейного отдела МВД России на станции Орел.

По закону, любителю "синтетики" может грозить до трех лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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