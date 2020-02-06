2020-02-06T17:54:06+03:00
Общество

В Орле станет больше "лежачих полицейских", светофоров и дорожных знаков

Как сделать улицы города безопаснее обсудили на заседании профильной комиссии
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Повесткой стал простой вопрос: как сделать улицы города безопаснее?

По планам, в ближайшее время появятся на дорогах новые "лежачие полицейские". Их планируют установить на улице Латышских Стрелков в месте пересечения с Карачевским переулком (район дома №166), на Веселой, в районе дома №2. Также искусственные неровности, по планам, оборудуют в районе детского сада №74 на улице Рощинской и в районе домов №32, 40, 50 по улице Лужковской. Предложили члены комиссии установить "лежачие полицейские" и на дороге-дублере Комсомольской улицы, причем сразу несколько.

- На перекрестке улиц Михалицына и Артельной поставят светофор. А на площади Мира и на улице 1-ой Курской (в районе дома №30) сотрудники ОГИБДД предложили установить дополнительное освещение, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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