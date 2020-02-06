Орловцы познакомятся с Босхом и Брейгелем

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:42:46+03:00

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В Орловском музее изобразительных искусств откроется новая выставка и организаторы уверяют: в ней много загадок. В экспозиции предстанут работы Босха и Брейгеля, а точнее, репродукции картин известных мастеров.

- За пять веков имена Босха и Брейгеля то возносились до небес, то растворялись в забвении. Сейчас их картины разбросаны по лучшим мировым музеям и частным коллекциям. Но ни одного их подлинника не встретишь в музеях России. Именно поэтому мы хотим приоткрыть для вас дверь в сокровенный мир образов двух самых загадочных художников Северного Возрождения. Будет немного пугающе, весьма таинственно и очень интересно! - уверяют организаторы.

Орловцам предстанут работы в технике "жикле". У каждой репродукции есть описание и рассказ об истории ее создания. Также запланированы экскурсии.

КОГДА? ГДЕ?

13 февраля - 22 марта

ул. Октябрьская, 29 (ОМИИ)

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU