2020-02-06T17:29:09+03:00
Общество

Силовики пришли в "Корпорацию развития Орловской области"

Работа ведется в кабинете директора
Ольга СУПОНЕВА
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В "Корпорацию развития Орловской области" пожаловали силовики. Об это сегодня, 6 февраля, сообщил ряд местных СМИ, информацию "Комсомолке" подтвердил знакомый с ситуацией источник.

Известно, что в организации проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Работа идет в кабинете директора.Что стало поводом для визита представителей силовых структур в настоящий момент не сообщается.

Напомним, на данный момент руководителем АО "Корпорация развития Орловской области" является Михаил Панченко. Возглавляет организацию он не столь давно, с осени минувшего года. Создана организация Правительством Орловской области.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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